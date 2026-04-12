Yaklaşık 30 yıldır dostluklarını sürdüren bu grup arkadaş, sıra dışı bir kararla kendi küçük yaşam alanlarını kurdu. Texas’ta, doğayla iç içe bir bölgede hayata geçirilen bu proje, birlikte yaşlanma fikrinin somut bir örneği oldu.

Bir nehir kenarında kurulan bu mini yerleşimde her çift için küçük ama işlevsel evler inşa edildi. Üstelik bu evlerin maliyeti de dikkat çekti. Her bir küçük evin yaklaşık 40 bin dolara mal olduğu belirtilirken, düşük maliyetli malzemeler ve sade tasarım tercih edilerek bütçe kontrol altında tutuldu.

Projede sadece bireysel yaşam alanları değil, geniş bir ortak kullanım alanı da oluşturuldu. Yaklaşık 1.500 metrekarelik sosyal alan, arkadaşların birlikte vakit geçirmesi, yemek yapması ve sosyalleşmesi için tasarlandı.

Doğayla uyumlu şekilde tasarlanan evlerde sürdürülebilir çözümler öne çıktı. Yağmur suyu toplama sistemleri ve enerji verimliliği sağlayan yapılar sayesinde hem çevreci hem de ekonomik bir yaşam hedeflendi.

Yılın belirli dönemlerinde burada bir araya gelen arkadaşlar, bu özel kasabayı hem bir kaçış noktası hem de ilerleyen yıllarını birlikte geçirecekleri bir alan olarak kullanıyor. Ortaya çıkan bu proje ise düşük maliyetle alternatif bir yaşam kurmak isteyenler için dikkat çekici bir örnek olarak öne çıkıyor.