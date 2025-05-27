31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde yaşanılan hezimetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümet ve AKP kadrolarında kapsamlı değişikliklere gideceği öne sürülmüş ancak beklenen değişiklikler gerçekleşmemişti.



Ankara kulisleri, mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önemli bölümünün 3 Haziran 2025 tarihi itibarıyla emeklilik haklarını elde edeceğini belirterek, değişikliklerin bu tarihten sonra gerçekleşeceğini öne sürüyor.

BERAT ALBAYRAK KABİNEYE DEĞİL SARAY'A DÖNÜYOR



Gazeteci Olcay Aydilek, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen olası bir Cumhurbaşkanlığı Kabine değişikliğinde Berat Albayrak'ın adının öne çıktığını aktardı.



Albayrak'ın istemesi halinde Ticaret ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gelebileceği belirtilse de, Albayrak için icracı ve 5 bakanlıktan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda hazırlık yapıldığı iddia edildi.