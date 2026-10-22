Bartın’ın Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyünde 2 gün önce köprüden geçen vatandaşlar, üzerinde kan izleri olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. BAŞININ ARKA KISMINA ATEŞ EDİLMİŞ Köprünün altında hareketsiz yatan Murat Barışık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, Barışık’ın başının arka kısmından tabancayla bir el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Barışık’ın cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verildi. CİNAYET ÖNCESİNDE TABANCASINI SAKLAMIŞ Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, cinayetin şüphelisi olarak aynı köyde yaşayan fabrika işçisi Ö.Ç. belirlendi. Soruşturma kapsamında, şüphelinin Barışık’tan 650 bin TL karşılığında aldığı motosikletin borcunu ödeyemediği ve ikili arasında bu nedenle daha önce tartışma çıktığı iddia edildi. Yapılan incelemelerde Ö.Ç.’nin olaydan 3 gün önce bölgeye giderek tabancasını sakladığı belirlendi. Şüphelinin olay günü Barışık’ı konuşmak amacıyla çağırdığı, ardından sakladığı tabancayı alarak berberi başından vurduğu tespit edildi. MOTOSİKLET, TABANCA VE TELEFON DEREYE ATILMIŞ Soruşturma kapsamında, şüphelinin cinayetin ardından motosikleti, kullandığı tabancayı ve cep telefonunu dereye attığı da belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ö.Ç.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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