Ünlü oyuncu Beren Saat’e olan benzerliğiyle kısa sürede sosyal medyada viral olan Sevda Aktürk, şimdi de oyunculuk dünyasının radarına girdi. Özellikle Beren Saat’in unutulmaz sahnelerini canlandırdığı videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan TikTok fenomeni, son açıklamalarıyla güldürdü.
Genç fenomenin özellikle ünlü oyuncunun mimiklerini ve konuşma tarzını yansıttığı videolar, kullanıcılar tarafından sıkça yorum alıyor.
Son olarak Beren Saat’in bir repliğini canlandıran Sevda Aktürk, sosyal medyada kafa karışıklığı yarattı. Pek çok kullanıcı videoyu ilk bakışta gerçek sanarken, benzerlik yorumları kısa sürede gündeme taşındı.
Sosyal medyada “Beren Saat’in ikizi” yorumları yapılan Sevda Aktürk’ün açıklamaları kısa sürede magazin dünyasında konuşulurken, genç fenomenin ekranlara adım atıp atmayacağı da merak konusu oldu.
Gece Muhabiri’ne konuşan Sevda Aktürk, oyunculuk teklifleri aldığını doğrulayarak bu alana sıcak baktığını söyledi. Aktürk açıklamasında, “Oyunculuk teklifini değerlendiriyorum. Kıvanç Tatlıtuğ ile oynamak için teklif gelse değerlendiririm” ifadelerini kullandı.
Sevda Aktürk'ün TikTok hesabında yaklaşık 500 bin takipçisi bulunuyor. Fenomen isim canlı yayınlarında kazancına kazanç ekliyor.
