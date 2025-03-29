İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolar, yüzlerce gencin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Ülke çapında 1.879 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 260’ı tutuklandı. Gençlerin yaşadığı duruma sessiz kalmayan Beren Saat de gençler için bir çağrıda bulundu.

'ANNELER AĞLADIKÇA YÜREĞİM SIZLIYOR'

Instagram üzerinden duygularını paylaşan Beren Saat, “Kapılarda ağlayan anneleri gördükçe yüreğim sızlıyor. Onlar, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde okuyan öğrencilerin aileleri. Eğer bu ülke ileriye gidecekse, bu gençlerin çabalarıyla olacak. Lütfen onların sesine kulak verin, canlarını incitmeyin ve bir an önce serbest bırakın" sözleriyle yetkililere seslendi.