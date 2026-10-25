Beren Saat ile Kenan Doğulu hakkında ortaya atılan hamilelik iddiası yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulan iddiayla ilgili gözler çifte çevrilirken, ikilinin daha önce yaptığı açıklama da yeniden hatırlandı.

HAMİLELİK İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında ortaya atılan iddia, sosyal medya kullanıcıları arasında merak uyandırdı. Çiftin hayranları “Beren Saat hamile mi?” ve “Bebek mi bekliyorlar?” sorularını gündeme taşırken, iddiaları doğrulayan resmî bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Çift, 25 Nisan’da gündeme gelen hamilelik söylentilerine yanıt vermişti. Beren Saat, bu tür iddiaların yıllar içinde belirli aralıklarla ortaya çıktığını belirterek, “Yıllar içinde zaman zaman rutin şekilde çıkıyor” demişti.

Kenan Doğulu ise yakınlarının tebrik mesajları göndermesinden rahatsız olduklarını dile getirerek, “Biz gülüyoruz ama akrabalar ‘Hayırlı olsun’ deyince sinirleniyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

BEREN SAAT EŞİNİ HARİYE’DE YALNIZ BIRAKMADI

Kenan Doğulu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verdi. Sağanak yağmura rağmen alanı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında annesi Serpil Doğulu’nun yanı sıra Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci de vardı.

Yağışa rağmen kendisini yalnız bırakmayan dinleyicilerine teşekkür eden Doğulu, “Bu sağanak yağmura rağmen beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz! Şeker değilsiniz, erimezsiniz!” sözleriyle hayranlarını güldürdü.

Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de Beren Saat oldu. Eşini sahne kenarından izleyen oyuncu, şarkılara eşlik edip dans etti.