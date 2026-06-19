Oyunculuk kariyeriyle milyonların tanıdığı Beren Saat, müzik dünyasındaki ilk büyük adımını attı. Ünlü isim, tamamı İngilizce 6 şarkıdan oluşan "Exuberance" isimli ilk stüdyo albümünü dinleyicilerle buluşturdu.

Albümle birlikte yayınlanan "Honey Bee" klibi ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

BEREN'İN YENİ ŞARKISI TARTIŞMA YARATTI

Klip, yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde 500 binden fazla görüntülenmeye ulaşırken, sosyal medyada farklı yorumlar peş peşe geldi.

Saat'in performansını beğenen kullanıcılar ünlü oyuncunun yeni kariyer yolculuğuna destek olurken, bazı takipçiler ise şarkı ve klip tercihini eleştirdi.

BEREN SAAT'İN YENİ ŞARKISINA GELEN YORUMLAR

Eleştiri yorumları arasında şu ifadeler yer aldı:

"Sen Bihter Ziyagilsin kendine gel"

"Kocası müzisyen diye bunu yapmamalıydı."

"Tutkuyla atılan yanlış adımlar insanı felakete sürükler" (Firdevs Yöreoğlu)

"Halktan o kadar uzaklar ki bu müzik ve dansların modasının geçtiğini bilmiyorlar bile"

Bazı kullanıcılar ise Beren Saat'in kendini farklı bir alanda denemesini olumlu karşılayarak ünlü isme destek mesajları gönderdi.

Saat'in yeni albümü, müziği kadar sosyal medyada yarattığı tartışmayla da gündemdeki yerini aldı.