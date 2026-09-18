Türk televizyon ve sinemasının tanınan isimlerinden Gülsen Tuncer’in vefat haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

Özellikle ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde canlandırdığı Arsen karakteriyle hafızalarda yer edinen Tuncer’in ölümünün ardından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

BEREN SAAT'TEN DUYGUSAL VEDA

Tuncer’in ‘Aşk-ı Memnu’daki rol arkadaşlarından Beren Saat de usta oyuncunun vefatı sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Saat, Tuncer’i sevgi ve saygıyla andığını belirterek, dizinin setinde yaşanan anılara da değindi.

Oyuncu paylaşımında, Tuncer’in genç oyuncuların bulunduğu sette sahne aralarında yaptığı yorumları ve esprileri unutmayacağını ifade etti.

"KALPLERİMİZDE HEP YAŞAYACAK"

Beren Saat, mesajında Gülsen Tuncer’in kendisinde bıraktığı izleri şu sözlerle dile getirdi:

“Sevgili Gülsen Tuncer’i kaybettiğimizi az önce öğrendim. Derin üzüntüyle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Bunca genç oyuncunun olduğu Aşk-ı Memnu setinde sahne aralarında bize yaptığı yorumlar, tatlı espriler, büyük bir sevgiyle hep kalacak kalplerimizde.”

Tuncer’in cenaze programının açıklanmasıyla birlikte sanat dünyasından çok sayıda ismin usta oyuncuya veda etmesi bekleniyor.