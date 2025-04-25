Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünya evine girmişti.

Mutlu beraberlikleri devam eden çiftin bebek beklediği öne sürüldü.

Beren Saat "Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet" ifadelerini kullanarak iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Kenan Doğulu da "Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun falan deyince biz de sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü 3 -5 kere oldu" dedi.

"YILBAŞI PARTİSİNDE KİLİTLENDİM"

Kenan Doğulu konuk olduğu bir programda Beren Saat'e ilk aşık olduğu anı anlatmıştı:

"2024'te 10'uncu senemizi kutladık. Evliliğimizin öncesinde de 2 senemiz var. Zaman çok çabuk geçiyor. İlk bir yılbaşı gecesinde Belçim (Bilgin), Yılmaz (Erdoğan) ve 10 arkadaşımız benim evimdeki partiye geldi. Orada kilitlendim, ilk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım arayayım, konuşalım diye. Buluştuk, görüştük, iyi de oldu. Kaç senedir hem en iyi arkadaşım, hem sevgilim, hem eşim."