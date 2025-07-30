2012 yılında birlikte olmaya başlayan Beren Saat ile Kenan Doğulu, 23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanmış, 29 Temmuz 2014'te ise Los Angeles'ta dünyaevine girmişti.

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, 11. evlilik yıl dönümlerini gün batımında dudak dudağa çekildikleri romantik bir fotoğrafla kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Kenan Doğulu gönderisine "Seni çok seviyorum" notunu düşerken, Beren Saat ise eşine "Ben de seni çok seviyorum... 11'inci yılımız kutlu olsun bebeğim" sözleriyle karşılık verdi.

"SİNİRLENİYORUZ"

Geçen günlerde ünlü çiftin bebek beklediği iddia edilmişti. Kenan Doğulu "Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun falan deyince biz de sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü 3 -5 kere oldu" demişti.