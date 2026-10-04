BERGAMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BERGAMA

İCRA DAİRESİ

2025/690 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/690 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, Konu taşınmaz tapuda arsa olarak işli iken yerinde Akaryakıt istasyonu, Taşınmaza toplu ulaşım ve özel araçla ulaşım mümkündür. Satışa konu taşınmaz aktif olarak akaryakıt istasyonu olmayıp; işletme ruhsatı bulunmamaktadır.22,30 mt x 17 mt = 379,10 m2 kullanım alanlı işyeri ( IIIA yapı sınıfındadır. )

İşyeri binası dış cephesi giydirme cephe cam ve kompozit panel, kapıları ve pencereleri kaliteli alüminyum doğrama, çatısı düz çatıdır. İçeride zemin kat yola bakan kısım market, arka kısım ofisler, server odası ve küçük bir mutfak şeklinde düzenlenmiştir, zeminler büyük boy granit, duvarlar panel kaplı ve tavanlar spotlu asma tavandır. Ofislerin yanından yukarıdaki asma kata çıkış mevcut olup yukarı çıkan merdiven betonarme strüktürdür ve mermer kaplıdır.22,30 mt x 23,5 mt = 524,05 m2 kullanım alanlı depo ( IIA yapı sınıfındadır. )

Depo binasının dış cephesi sıvalı, boyalı, çatısı teras (düz) çatıdır. Demir araç kapısı mevcuttur. İçeride zemini beton, kolon-kiriş-duvar tavanları boyasız haldedir.

524,05 m2 x 8.100 TL/m2 x 5145,36/4910,53 = 4.447.799 TLParselin tamamı çelik hasır donatılı, hazır beton ile tesviye edilerek, saha betonu imalatı yapılmıştır.

Yola bakan cephe dışında betonarme istinat duvarı imalatı yapılmıştır.TOPLAM YAPI – SAHA BETONU – İSTİNAT DUVARI – KANOPİ MALİYET DEĞERLERİ 30.015.426 TL olarak hesap edilmiştir.Satışkonusu taşınmazda yapılan tespit esnasında taşınmazda TRAFO ve JENERATÖR olmadığı, yapılan tespit esnasında taşınmazın Ana dağıtım panoları kapalı mahalde bulunduğu için herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır

Ekipman Listesi Adet Fiyat

Akaryakıt Tankı 20m³ 3 ₺1,050,000.00

Akaryakıt Dispanseri Grup 1 6 ₺1,500,000.00

LPG Dolum sahası ve tankı 1 ₺1,200,000.00

Kullanım Suyu Hidrofor ve

Su Deposu 10 ton/ 2x2.2kW 1 ₺180,000.00

Yangın Su Deposu ve

Pompaları 20 ton / Etna 15/6-40 SET 1 ₺4,500,000.00

İtfaiye Dolum ağzı - 1 ₺25,000.00

İtfaiye Su alma ağzı - 1 ₺15,000.00

Yangın Dolapları Set Halinde 1 ₺50,000.00

Soğutucu Kompresör Özel İmalat 1 ₺50,000.00

TOPLAM BEDEL= ₺8,570,000.00

Adresi: İzmir Bergama Kurfallı Mh Sose Çayırağası Mevkii 129 Ada 80 Parsel Bergama / İZMİR

Yüzölçümü: 8.636,58 m2

İmar Durumu:Yok

Kıymeti: 74.772.566,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:24

01/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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