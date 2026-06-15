Yaz sezonunu Maldivler’de karşılayan Burcu Esmersoy, tatilinden paylaştığı bikinili fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çekti. Esmersoy’un gönderileri kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, ünlü isimlerden gelen yorumlar da öne çıktı.
Esmersoy’un paylaşımlarına yorum yapan isimlerden biri de oyuncu Bergüzar Korel oldu. Korel, arkadaşının gönderisine esprili ve övgü dolu bir yorum bıraktı.
Bergüzar Korel, Esmersoy’un paylaşımına “Sana bakmaktan bikiniyi göremiyoruz sevgili Burcu Esmersoy” ifadelerini yazarak dikkat çeken bir iltifatta bulundu. Bu yorum, sosyal medyada kısa sürede öne çıkan etkileşimler arasında yer aldı.
Burcu Esmersoy’un tatil paylaşımları ve ünlü isimlerden gelen yorumlar, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
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