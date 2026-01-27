Ekranların en beğenilen isimlerinden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2010'da oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de kızları Leyla'yı kucağına almıştı.

Verdiği kilolarla dikkat çeken ve sıkı diyet ve spor programını hayatından aksatmayan oyuncu, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

20 KİLO GİTTİ

20 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen Bergüzar Korel'in zayıflama iğnesi kullandığı iddia edildi.

"SPOR VE DİYET"

Kısa sürede fazla kilolarını veren Bergüzar Korel, zayıflama iğnesi kullandığı iddiasını yalanlayarak "Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu." dedi.