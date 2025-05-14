'Binbir Gece' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009'da dünya evine girmişti.

16 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çiftten Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Bergüzar Korel son olarak gözlerden uzakta büyüttüğü 3 yaşındaki kızı Leyla'yı paylaştı.

Boyu ve saçları bir hayli uzayan Leyla'nın yeni bir pozunu paylaşan Korel, "Leyla ne kadar büyümüş" gibi yorumlar aldı.