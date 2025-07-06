Korel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, günlerdir bir AI haberinin kâbusunu yaşadıklarını söyledi. “Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum, aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış; hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahluklarsınız?” diyerek tepkisini dile getirdi.

'ANNEMİN TELEFONLARI DURMUYOR'

Oyuncu, söz konusu sahte görselin, ciddi hastalıklarla mücadele eden insanların duygularını istismar ettiğini de vurguladı. Korel, “Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygularımızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu? Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim bir ailemiz olduğunu, nasıl bir ruh hastalığıdır bu, günlerdir zaten ciğerimiz yanıyor. Tek kelime edemedim ama annemin telefonları durmuyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, "Facebook kullanan yaş ortalaması büyük teyzeler, amcalar hepsi inanmış, annemin telefonları durmuyor. Buna inanmak da garip gerçi, aklım hayalim almıyor. Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten” diyerek yaşadığı duruma karşı sitem etti.