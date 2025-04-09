CHP'de 6 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel rekor oyla yeniden genel başkan seçilirken, Berhan Şimşek'ten dikkat çeken bir hamle geldi.

Gazeteci Nuray Başaran, TGRT'de kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını duyurdu.

CHP İstanbul eski Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için yeterli imzaya ulaştığını ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini söylemişti.

'İMZA TOPLUYORUZ, 1 SAAT SONRA 6 İMZA GERİ ÇEKİLİYOR'

Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, "İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını belirten Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini iddia etmişti.

KONGRE İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Gazeteci Nuray Başaran, Şimşek'in YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.

Başaran şunları kaydetti:

"Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor."