''Yalı Çapkını' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 2024 yılında nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
30 yaşındaki oyuncu Beril Pozam, hamilelik sürecinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayımlayan Pozam, eşi Ersin Arıcı ve köpekleriyle birlikte geçirdiği anları da paylaştı.
“SEVDİĞİM HAVALAR VE SEVDİĞİM”
Büyüyen karnını da gözler önüne seren oyuncu, fotoğraflarına “Sevdiğim havalar ve sevdiğim” notunu düştü.
Pozam'ın paylaşımına Aybüke Pusat, İpek Tuzcuoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, İpek Tenolcay, Evrim Alasya ve İlayda Alişan gibi oyunculardan beğeni ve yorum geldi.
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