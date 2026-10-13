'Yalı Çapkını' dizisinin setinde başlayan aşklarını 2024 yılında evlilikle taçlandıran Beril Pozam ile Ersin Arıcı, ilk kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında bebek beklediklerini açıklayan çift, bu heyecanlı süreci birlikte geçiriyor.

İZNİK'TE HAMİLELİK POZU VERDİ

Hamilelik sürecini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Beril Pozam, eşi Ersin Arıcı ile İznik'e gitti. Doğanın içinde eşi ve köpeğiyle objektif karşısına geçen oyuncu, ilk hamilelik pozunu paylaştı. Pozam'ın belirginleşen karnı da fotoğrafta görüldü.

EVLİLİK TEKLİFİNİ YILDIZLARIN ALTINDA ALDI

Beril Pozam, daha önce Ersin Arıcı'dan aldığı evlilik teklifini de anlatmıştı. Teklifin sade ve kendilerine özgü bir ortamda gerçekleştiğini belirten oyuncu, o anları şu sözlerle aktarmıştı:

“Evlilik teklifi harika bir ortamda, baş başayken yıldızların altında, bizim sevdiğimiz sadelikte ve hoşlukta geldi. Çok güzel bir anda bir yıldız kaydı ve harika bir teklif aldım. Bizim şansımız ve kısmetimiz birbirimizi bulmamız oldu. Çok büyütmek istemedik. Sessiz ve güzel bir şekilde yapmak istedik. Düğün çok ama çok stresli bir işmiş.”