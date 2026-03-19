Sevilen oyuncu Berk Oktay, Aslı Şafak’ın sunduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oktay, 15 yıl önce yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde yaşadığı ilginç deneyimi ilk kez paylaştı.

KANALİZASYON SAHNESİ İTİRAFI

Oktay, dizide yer alan kanalizasyon sahnesini anlatarak, o dönemde zorlu şartlar altında çalıştıklarını söyledi. Ünlü oyuncu, “Kanalizasyon sahnesi vardı ve zaten inecek olan karakter bendim. Kameraman arkadaşlarımın pislenmemesi için sahneyi ben çektim” ifadelerini kullandı.

ÇEKİMLERİN ARDINDAN HAMAMA YOLLANDI

Çekimlerin ardından yaşananlar ise en az sahnenin kendisi kadar dikkat çekti. Berk Oktay, çekim sonrası ekip tarafından hamama gönderildiğini belirterek o anları gülerek anlattı.

Yıllar sonra gelen bu itiraf, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, oyuncunun mesleğine olan bağlılığı da takdir topladı.