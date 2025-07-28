Oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de evlenmişlerdi. Ünlü çift, 21 Mayıs'ta Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.
'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar', 'Umut Yolcuları', 'Savaşçı' ve 'Yasak Elma' gibi birçok yapımda yer alan Berk Oktay, son görüntüsüyle gündeme geldi.
Oktay, 'Harman Yeri' dizisinde canlandırdığı 'Pehlivan Hamza' rolü için tam 20 kilo alınca eşi Yıldız Çağrı Atiksoy çekim biter bitmez oyuncuya "Çabuk eski haline geri dön" demişti.
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Berk Oktay eşini dinledi, deslenmesine dikkat etti. Günde 2-3 saat antrenman yaptı. Ve sonuç ortada. 7 ayda göbek eridi, yağlar gitti, baklavalar geldi.