Berkay - Özlem Ada Şahin, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin 2017 ve 2019 yıllarında 2 kız çocuğu oldu. Ünlü şarkıcı üçüncü kez baba oluyor müjdesiyle adeta havalara uçtu.

''ÜÇÜNCÜ BEBEK GELİYOR''

Berkay, ailece gittikleri ABD’de bebek bekledikleri müjdesini ultrason görüntüsü eşliğinde hayranlarıyla paylaşmıştı.





55 MİLYON TL'YE VİLLA

4 aylık hamile olan Özlem Ada Şahin çiftinin bir kızı daha olacak. Hakan Sadıç'ın haberine göre; Berkay ise eşine bebek hediyesi olarak Zekeriyaköy'den 55 milyon TL'ye bir villa satın aldı. Çift, geçen ay tadilatı biten yeni evlerine taşındı.