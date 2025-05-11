X platformunun hesap kapatmaları sürüyor...

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasına tepki göstererek profil fotoğrafını 'Ekrem İmamoğlu' yapanlar arasında yer alan CHP Parti Meclisi (PM) Berkay Gezgin'in de Twitter hesabı kapatıldı.

Ekrem İmamoğlu fotoğrafı nedeniyle geçtiğimiz gün profili kısıtlanan Gezgin'in bugün de hesabı askıya alındı.

OLAY

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabı, Türkiye'den erişime engellenmişti.

Sosyal medya kullanıcıları da karara tepki olarak profil fotoğrafını 'Ekrem İmamoğlu' görselleri yapmıştı. Ancak algoritma nedeniyle bazıları kabul edilmezken kullanıcılar farklı formatlarda profil fotoğrafları oluşturmuştu.

Berkay Gezgin de İmamoğlu fotoğrafı kullanan isimlerden olmuş ve profili X tarafından kısıtlanmıştı.

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında kullandığı "Her şey çok güzel olacak" sloganını bulan çocuk olarak tanınmıştı.

Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun protestolarına katıldığı için tutuklanmış ve cezaevinden çıktıktan sonra CHP'nin son kurultayında Özgür Özel tarafından parti meclisi üyesi yapılmıştı.