24 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonların ardından düzenlenen protestolara katıldıkları iddiasıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında tutuklanan, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 102 sanık, bugün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinde sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' sözünün mimari Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu öğrenildi.

Ayrıca 139 kişinin olduğu dosyada 25 kişinin de ev hapsi kaldırıldı.

102 gencin saat 17:00 sıralarında tahliye edilmesi bekleniyor.