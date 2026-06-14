Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında evlenen Özlem Ada Şahin, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Daha önce iki kız çocuğu sahibi olan çiftin, kısa süre sonra Elif adını verecekleri bir kızları daha dünyaya gelecek. Hamilelik sürecine ilişkin paylaşımlarını sürdüren Şahin, son paylaşımının ardından gelen bir yoruma verdiği yanıtla gündem oldu.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti, 2017 yılında ilk kızları Arya’yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira’yı kucaklarına almıştı. Mart ayında üçüncü kez anne ve baba olacaklarını duyuran çift, bebeklerinin cinsiyetinin de kız olduğunu açıklamıştı.

Çiftin dünyaya gelecek üçüncü çocuklarına Elif adını vereceği öğrenilirken, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen rutin doktor kontrolünde Arya ve Zeynep Mira da yer aldı. Özlem Ada Şahin ve Berkay Şahin, kızlarına kardeşlerinin kalp sesini dinlettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Hamilelik sürecine dair paylaşımlarına devam eden Özlem Ada Şahin, son olarak tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak paylaşımın altına yapılan bir yorum, Şahin’in tepkisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısının, “Erkek gelene kadar üremeye devam” ifadelerini kullanması üzerine Özlem Ada Şahin, yoruma doğrudan karşılık verdi. Şahin, takipçisinin sözlerine “Yorumun saçmalığı” yanıtını vererek tepkisini dile getirdi.

Özlem Ada Şahin’in kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından destek gören yanıtı, sosyal medyada da dikkat çekti.