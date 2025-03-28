İBB Başkanı İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimlerinden bu yana sıklıkla kullandığı ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganının ilham kaynağı olan 22 yaşındaki Berkay Gezgin tutuklu. Gezgin, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen protestolarda gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan Gezgin, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘polise mukavemet’ suçlamalarıyla tutuklandı.

TUTUKLANDI

YAZIK OLUYOR

22 yaşındaki genç üniversite öğrencisi, 2019 seçimlerinde viral olan, “Her şey çok güzel olacak”ın mimarı.

‘KİMSE SUSMASIN’

Gezgin, kararı beklerken şöyle demişti: “Bu dava siyasi. Karar ne olursa olsun arkamızda durmaya sesimizi duyurmaya devam edin. Suçsuzuz, bizi burada hukuksuz olarak tutuyorlar. Vatanını seven, 21-22 yaşında hakkını arayan Türk gençlerini burada tutuklamayla karşı karşıya bırakıyorlar. Bu, gülünç ve korkunç bir tablo. Herkes sesini çıkarsın, kimse susmasın. Her şey çok güzel olacak, mücadele edersek, etmezsek olmaz” dedi.

SERBEST

ADALET BU MU

Zehra Kınık, Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden oldu.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 9 Temmuz 2024 tarihinde Beykoz’da otomobille bir sokaktan ana caddeye çıkarken motosiklete çarpmış, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ve kaldırımdaki 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Fatıma Zehra Kınık, kaza tespit tutanağında asli derecede yüzde 100 kusurlu bulunmasına rağmen emniyette ifadesinin alınmasından sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Rapora göre, Kınık, “DUR” levhasına riayet etmeden ana yoldan gelen araçların geçişini beklemedi ve önünden geçiş yapan araca çarptı. Bu yüzden kaza oluştu ve 2918 sayılı Karayolları trafik kanunun 84. Maddesine ve aynı kanunun 47. Maddesine riayet etmediği için yüzde 100 kusurlu bulundu.