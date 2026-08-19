Türk müziğinin sevilen isimlerinden Berkay ile 2016 yılında evlenen Özlem Ada Şahin'in üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çift, yeni doğan kızlarına Mihre ismini verdi. Böylece Arya ve Zeynep Mira'nın ardından aileye bir kız çocuğu daha katıldı.

MİHRE'NİN DOĞUMUYLA AİLE BEŞ KİŞİ OLDU

Berkay ve Özlem Ada Şahin'in üçüncü çocukları Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya geldi. Çiftin kızlarına Mihre adını vermesi dikkat çekti.

Berkay ile Özlem Ada Şahin'in ilk kızları Arya, 2017 yılında dünyaya gelmişti. Çiftin ikinci kızları Zeynep Mira ise 2019 yılında doğmuştu. Mihre'nin dünyaya gelmesiyle birlikte ailenin çocuk sayısı üçe yükseldi.

MİHRE İSMİNİN ANLAMI NE?

Çiftin yeni doğan kızlarına verdiği Mihre ismi de merak konusu oldu. Mihre, Farsça kökenli bir isim olarak bilinir ve “güneş”, “sevgi” ve “şefkat” anlamlarıyla kullanılır. İsmin taşıdığı anlam, çiftin kızlarına verdikleri isim tercihini daha da dikkat çekici hale getirdi.

SANAT DÜNYASINDAN TEBRİK MESAJLARI

Berkay ve Özlem Ada Şahin'in üçüncü kez anne ve baba olduğu haberinin ardından çiftin yakınları, sanat dünyasından dostları ve sevenleri sosyal medya üzerinden tebrik mesajları paylaştı.

Üç kız çocuğu sahibi olan çift, Mihre'nin dünyaya gelmesiyle birlikte beş kişilik bir aile oldu.