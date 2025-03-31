Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bir otelde verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırılan sanatçı hayatını kaybetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

HASTANEDE 25 DAKİKA MÜDAHALE EDİLDİ AMA...

Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır."

"Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir."

OTOPSİ YAPILACAK

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek olan Konak, çarşamba günü Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedilecek.

"BANA KİMSE EL UZATMAZKEN..."

Volkan Konak'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler sosyal medyada duygularını dile getirdi.

Son olarak şarkıcı Berkay Şahin yaptığı paylaşımında "Ben kendi ailem dahil olmak üzere hayatımda hiç gidenleri buraya koymaktan, acımı paylaşmaktan yana değilim. Ama benim aslan abim can abim Volkan abim göçtü gidiyor… Bakın içim yanıyor! Siz bilmezdiniz! Ama artık bilin! Bana kimse el uzatmazken, herkes dirsek gösterirken abim omzunu duvar yaptı bana. Maddi manevi bir gram kendimi eksik hissetmemem adına dimdik durdu yanımda! Benim aslan abim ben senden çok razı oldum inşallah sen de kardeşinden razısındır…" ifadelerini kullandı.