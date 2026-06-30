Sosyal medyanın sevilen isimleri Berkcan Güven ile Manifest grubunun aşkı hız kesmeden devam ediyor. Yakın çevrelerinin düğününe birlikte katılan ikili, gece boyunca gözlerden uzak kalmaya çalışsa da objektiflerden kaçamadı.

DÜĞÜNDEN İLK FOTOĞRAF

Haklarında çıkan söylentilere ilişkin bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmayan ikiliden ilk fotoğraf dün geldi. Gece boyunca birlikte vakit geçiren Berkcan Güven ve Sueda Uluca'nın samimi halleri dikkat çekti.

TÜM BAKIŞLAR ONLARDAYDI

Aşklarını kameralardan uzak yaşayan ikili, düğünde tüm bakışları üzerine toplarken sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Berkcan Güven ile Sueda Uluca'nın birlikte görüntülenmesi, uzun süredir konuşulan aşk iddialarını da güçlendirdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, ikilinin uyumuna ilişkin yorumlarda bulunurken, "Aşk sonunda belgelendi" ve "Çok yakışmışlar" yorumları öne çıktı.