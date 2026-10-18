Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lille'de, Brest maçının kadrosunda yer almayan Berke Özer'in durumu belli oldu. Teknik direktör Davide Ancelotti, 26 yaşındaki kalecinin Arsenal karşılaşmasında darbe aldığını ve bir sonraki maçta hazır olmasını beklediğini söyledi. Kulübün internet sitesine açıklama yapan Ancelotti, "Berke, Arsenal maçında bir darbe aldı" dedi. Antrenmana çıkmayı deneyen Özer, ağrısı geçmeyince Brest karşısında forma giymedi. İtalyan teknik adam, "Sanırım bir sonraki maç için hazır olacak" ifadelerini kullandı. Lille, bir sonraki karşılaşmasında 21 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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