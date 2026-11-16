A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı formayla ilk resmi maçına çıkan ve 7 kurtarış yapan Berke Özer, karşılaşmanın ardından hem yenilgiyi hem de takımın ortaya koyduğu oyunu değerlendirdi.

Milli kaleci, puan alamadıkları için üzgün olduğunu ancak Fransa karşısındaki performansın gelecek adına kendilerine güven verdiğini söyledi.

"KEŞKE PUAN ALABİLSEYDİK"

Berke Özer, takımın güçlü rakipler karşısında gösterdiği performansın neler başarabileceklerini hatırlattığını belirterek şunları söyledi:

"Keşke puan alabilseydik, hak ettik de baktığınız zaman. Bugün bence hem ülkemize daha da önemlisi kendimize neleri başarabileceğimizi hatırlatmış olduk ama kaybettiğimiz için üzgünüm. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bu maçın verdiği güvenle o maçlarda mücadele etmeye hazırız."

"İYİ GÜNDE HERKES AİLE OLDUĞUNU SÖYLER"

Takım arkadaşlarının birbirine duyduğu güvene de değinen Özer, önlerinde Avrupa Şampiyonası bulunduğunu hatırlattı. Takımdaki birlikteliğin tek maç ya da tek turnuvayla sınırlı olmadığını vurgulayan milli kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatta zor zamanlar, kötü dönemler olur. İyi günde herkes aile olduğunu söyler. Düştüğünde, kötü günde kim seninle beraber o önemli. Bu takımda bu var."