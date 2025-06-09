A Milli Futbol Takımı, Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne yönelik hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Süper Lig ekibi Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki file bekçi Berke Özer bu mücadelede ilk kez milli formayı terletirken, DHA’ya açıklamalarda bulundu. Maçtan önce herkesin kendisine destek olduğunu ifade eden Berke, “Bu ekibin içerisinde olduğum için çok mutluyum. Oynayıp, oynamamak açıkçası gerçekten önemli değil. Çünkü burada milli takım forması giyiyoruz. Oynayanlara da destek oluyoruz. Çok güzel bir ekibimiz, çok güzel bir jenerasyonumuz var. Aynı şekilde kaleci ekibimizde öyle. Herkes bana destek oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de çok mutluyum. Takım olarak iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Benim de ilk maçımdı. İnşallah da devamı gelir” diye konuştu.

‘KULÜBÜMDE ÇOK MUTLUYUM’

Transferiyle alakalı herhangi bir ciddi gelişmenin olmadığını, Eyüpspor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Berke Özer, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok güzel bir sezon geçirdik. Bunu da milli takımla taçlandırdım. İkinci maçımızdan sonra önümde bir tatil var. Sözleşmeli oyuncuyum, karar kulübümün. Olduğum yerde, kulübümde olmaktan çok mutluyum. Tabii ki de zaman zaman böyle söylentiler oluyor ama şu an için ciddi herhangi bir şey yok. Olursa da hem kulübümüzün çıkarları doğrultusunda hem bizlerin isteği doğrultusunda oturur konuşuruz. Ama şu an için herhangi bir gelişme ya da bir anlaşma hiçbir şey yok.”