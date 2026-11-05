Lille formasını giyen Berke Özer, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmeyi anlattı. beIN SPORTS'a konuşan 26 yaşındaki kaleci, milli formaya dönmek istediğini ve üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yalçın'ın kendisine verdiği desteğin değerli olduğunu ifade eden Özer, görüşmelerini şu sözlerle aktardı:

"Zaten daha önce de görüşüyorduk. Bugün konuştuğumuzda da aynı şekilde benim yanımda oldu. Performanstan ziyade birinin yanınızda olması bir futbolcu için çok önemli. Benim tarafımda da ne yapmam gerekirse hazır olduğumu kendisine ilettim. Tabi ki son karar hocamızın."

"BANA ZARAR VERSE BİLE SESSİZ KALDIM"

Milli Takım'da geçmişte yaşananlara da değinen Berke Özer, hakkında gerçeği yansıtmayan şeyler yazıldığını savundu. Tartışmaların içine girmediğini ve teknik ekibe destek verdiğini belirten Özer, şunları söyledi:

"Ne olursa hiçbir zaman bu süreç hakkında konuşmadım. Olmayan şeyler yazıldı. Bana zarar verse bile sessiz kaldım. Haklı ya da haksız; herhangi tartışmanın içine girmedim. Ne olursa olsun oradaki teknik ekibe destek oldum. İnşallah milli formaya tekrar kavuşabilirim."