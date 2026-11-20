Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Berke Özer, sevgilisi Gloria Dinov ile alışveriş turuna çıktı. El ele görüntülenen ikili, alışveriş merkezinde hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. EL ELE ALIŞVERİŞ YAPTILAR Milli kaleci Berke Özer, kız arkadaşı Gloria Dinov ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağazaları dolaşarak alışveriş yapan çift, uyumlu tarzlarıyla objektiflere yansıdı. AVM'de kendisini tanıyan hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Özer, muhabirlerin kameralarına da poz verdi. GLORIA DINOV'DAN ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJI Berke Özer, yeni yaşını sevgilisi Gloria Dinov ile birlikte kutlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan model, kalecinin doğum gününe özel romantik bir paylaşım yapmıştı. Dinov, Instagram hesabının hikâye bölümünde Özer ile yan yana çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, kalp emojisi eşliğinde "Doğum günün kutlu olsun ömrüm ❤️" notunu yazmıştı.

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