İstanbul Modern’in düzenlediği ve Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Semiha Berksoy sergisi olan “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor…

YILLIK ÜRETİM

Öykü Özsoy Sağnak ile Deniz Pehlivaner’in küratörlüğünde hayata geçirilen bu renkli sergi, Semiha Berksoy’un 70 yılı aşan üretimini sahneden resme, sinemadan edebiyata uzanan bir seçkiyle bir araya getiriyor. 200’ü aşkın eser, belge, ses kaydı, fotoğraf ve efemerayla Berksoy’un; opera, tiyatro, resim, sinema ve edebiyat arasında kurduğu disiplinlerarası evreni görünür kılıyor.

İlk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy tiyatro ve resim alanındaki üretimleriyle de Türk sanatının öncü isimlerinden biri oldu.

Serginin kalbi: Kırmızı Oda

Serginin merkezine yerleştirilen “Kırmızı Oda”, Berksoy’un sahne estetiğini ve resimlerindeki teatral atmosferi simgelerken etrafında sanatçının erken dönem desenleri, opera temalı resimleri, annesi Fatma Saime Hanım’a adadığı çalışmaları, otoportreleri ve gündelik kumaşlar üzerine yaptığı ünlü çarşaf resimleri yer alıyor. Sanatçının 1935’te yayımladığı “Mezardan Gelen Mektup” öyküsünden yola çıkılarak hazırlanan özel bir oda, Türkiye’nin ilk sesli filmi “İstanbul Sokaklarında”dan kesitler ve Nâzım Hikmet ile Fikret Mualla’yla yazışmalarından fotoğraflar da serginin katmanlı anlatısını güçlendiriyor.

Yoğun ilgi nedeniyle süresi uzatılan ve 650 bin ziyaretçiye ulaşması beklenen sergi, 22 Kasım’a kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

ANLAMLI BAĞIŞ

Sergi; kapanışa günler kala İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ile sanatçının kızı, tiyatro oyuncusu Zeliha Berksoy’un rehberliğinde çok özel bir tura ev sahipliği yaptı… Tur sırasında Berksoy, annesinin çarşaf resimleri serisinden 1998 tarihli “Ariadne auf Naxos (Otoportre)” adlı yapıtı İstanbul Modern Koleksiyonu’na bağışladığını açıkladı.1939’da Berlin’de Richard Strauss’un operasında Ariadne rolünü canlandırarak Avrupa sahnesine çıkan ilk Türk prima donna olan Semiha Berksoy’un kendi mitolojisine gönderme yapan 1998 tarihli bu otoportre, kumaş üzerine yağlıboya tekniğiyle serinin en özgün örneklerinden biri olarak öne çıkıyor…

‘Ailelerin güveni büyük gücümüz’

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, yaptığı konuşmada Berksoy’un yaratıcı dünyasını yansıtan bir yapıtının daha müze koleksiyonuna dahil edilecek olmasının bu sergiyi daha da özel kıldığını belirtti. Eczacıbaşı ‘’Sanatçıların ve ailelerinin müzemize duyduğu güven, koleksiyonumuzun gelişmesi için en kıymetli dayanağımız’’ dedi.

‘Annem için sanat hayatın kendisiydi’

Zeliha Berksoy ise şu açıklamayı yaptı: “Annem için sanat hayattan ayrı bir alan değildi. ‘Ariadne auf Naxos’ yapıtını, O’nun sanatının gelecek kuşaklarla buluşmasına katkı sağlayacağına inandığım İstanbul Modern koleksiyonuna bağışlıyorum. Müzenin koleksiyonunda annemin başka yapıtlarının da bulunması, bu bağışın benim için anlamını daha da güçlendiriyor. Onun sanatının İstanbul Modern’de yaşamaya ve yeni izleyicilerle buluşmaya devam edecek olması benim için tarifsiz bir mutluluk.”