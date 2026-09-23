Almanya’nın başkenti Berlin’de Pazar günü yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinde Türkiye kökenli 10 siyasetçi milletvekili seçildi. Sosyal demokrat Parti , Yeşiller ve Sol Parti’den toplam 29 Türkiye kökenli adayın yarıştığı seçimlerde iki isim bölgelerinden doğrudan parlamentoya girdi.

7 VEKİL TÜRK KADINI

Sol Parti’nin başbakan adayı Elif Eralp, Friedrichshain-Kreuzberg 1. seçim bölgesini kazanarak doğrudan milletvekili oldu. Yeşiller’in Mitte 4. Bölge adayı Taylan Kurt da bölgesindeki yarışı kazanarak meclise girdi. DW Türkçe’nin haberine göre parti listelerinden ise SPD ve Sol Parti dörder milletvekili çıkardı. SPD’den Sevim Aydın, Derya Çağlar, Sebahat Atlı ve Orkan Özdemir kazanan isimler oldu. Sol Parti’den Betül Havva Yılmaz, Ender Atakul, Asya Şenyüz ve Eda Terkan parlamentoya seçildi. Böylece Türkiye kökenli 10 milletvekilinin tamamı SPD, Sol Parti ve Yeşiller’den çıktı. CDU ve AfD sıralarında ise Türkiye kökenli milletvekili yok.

Berlin’de yaklaşık 191 bin Türk yaşıyor. Kent nüfusunun yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan Türk kökenliler, Berlin’in en büyük göçmen grubu. Parlamentoda Türk milletvekillerinin oranı ise yüzde 7,69 olacak.

KHK ile ihraç edildi Berlin’e vekil oldu

Sol Parti’den milletvekili seçilen Betül Havva Yılmaz, Türkiye’de 2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitedeki görevinden ihraç edilmişti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan Yılmaz, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirinin imzacıları arasındaydı.

Yayımlanan KHK ile üniversitedeki görevinden ihraç edilen Yılmaz, pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle Türkiye’ye dönemedi. Yılmaz, o dönem Tübingen Üniversitesi’nde ihraç edilen akademisyenlerle dayanışma eylemleri düzenlediği biliniyor.