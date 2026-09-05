"Rhysida" isimli hacker grubu, Berlin eyalet yönetimine düzenlediği siber saldırıda ele geçirdiği yaklaşık altı terabaytlık veriyi dark web platformunda erişime açtı.

Toplam 1 milyon 439 bin 893 dosyadan oluşan dev veri paketinin yayımlanmasının ardından, Berlin yönetimi ve siyasi liderleri henüz açıklama yapmadı.

Yayımlanan belgeler arasında özellikle eyalet memurlarına ait doğum belgeleri, izin listeleri, telefon numaraları ve ev adresleri gibi çok sayıda kişisel veri bulunuyor.

Dosyalar arasında ayrıca kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditleri temsil eden CBRN kapsamındaki "AG CBRN-Rahmenplanung" başlıklı bir klasörün yer aldığı aktarıldı.

Bu durum, olası tehdit senaryolarına ilişkin kritik bilgilerin kamuoyuna, terör örgütlerine veya yabancı istihbarat servislerine açık hale gelmiş olabileceği endişesine yol açtı.

'DEVLETİN VARLIĞI TEHDİT ALTINDA'

Araştırmacı gazeteci Lars Winkelsdorf, X üzerinden yaptığı değerlendirmede siber saldırının "devletin varlığını tehdit edecek boyutta" olduğunu vurguladı.

Winkelsdorf paylaşımında, "Soruşturmalarla ilgili LKA belgelerine ek olarak dosyalar; olası bir kıyamet durumunda federal hükümetin gizli iletişim kanallarından savunma şirketlerine ve resmi kurumlar tarafından geliştirilen acil durum planlarına kadar ulusal savunmayı ilgilendiren planları da içeriyor" ifadelerini kullandı.

Siber korsanlar verileri sızdırmadan önce 30 Bitcoin (yaklaşık 2 milyon Euro) fidye talep etmiş ve Cuma günü saat 15.35 civarında sona eren bir süre tanımıştı.

Berlin Senatosu ise ultimatom süresi dolmadan önce yaptığı açıklamada, ilkesel olarak bu tür şantaj taleplerine boyun eğmeyeceğini bildirdi.

Sürenin dolmasının hemen ardından veri paketi dark web'de yayımlanırken, hacker grubunun üyeleri sosyal medyada dosya isimlerinin listelerini paylaşmaya başladı.