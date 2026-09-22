12 Eylül darbesinden sonra Almanya’ya kaçan bir Türk ailenin kızı olan, Münih doğumlu hukukçu Elif Eralp, bir ilki başardı. Almanya’nın başkenti Berlin’de, Eyalet Başbakanlığı ve Anakent Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde Sol Parti’yi (Die Linke) liderliğe taşıdı. Elif, Berlin Duvarı’nı ikinci kez yıktı.

TARKAN’LA KUTLADI

Feminist Türk annenin kızı olan Elif, zaferini Tarkan şarkılarıyla kutladı ve seçim konuşmasında Türkçe “Tarih yazdık arkadaşlar” dedi. Almanlar, Tarkan’ın “Seni gidi fındık kıran” şarkısıyla coştu.

41 yaşındaki Elif Eralp, aynı zamanda Berlin Duvarı’nın yıkılışının ardından ilk kez Sol Parti’yi başkentte lider yaptı. Berlinliler’in yüzde 25.7’sinin oyunu alan Elif’e verilen oy sayısı 468 bin 060 oldu. Elif, 159 sandalyeli mecliste koalisyon kurmayı başarırsa, Berlin Eyalet Başbakanı olacak.

KOALİSYON ARANIYOR

Seçimlerde Elif’in başında olduğu Sol Parti 47, CDU 34, AfD 29, Yeşiller 26 ve SPD 22 sandalyeye sahip. En az 80 milletvekili ile çoğunluk sağlanabildiğinden Sol Parti, Yeşiller ve SPD ile üçlü koalisyonu kurup 95 sandalye ile hükümet olabilecek. Hiç bir parti AfD ile koalisyona yanaşmıyor. Sol Parti kuramazsa, CDU, Yeşiller ve SPD ile 82 sandalyeli bir hükümet de mümkün.

Neler vaadetti

Halkın güncel sorunlarını gündemine alan Elif, kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Gündeme taşıdığı vaatler arasında şunlar yer aldı:

- Elif yüksek kiraların önlenmesi ve kartellerin elindeki binlerce evin kamulaştırılması savunuyor.

- On yıl içinde dar gelirli aileler için 70 bin yeni sosyal konutun inşa edilmesini gerektiğini belirtiyor.

- Emlakçılar ve çeşitli rantçıların, bir evi kiralayıp bunu daha sonra yüksek fiyatlarla oda oda başkalarına kiralamasına karşı çıkıyor.

- Berlin’de trafik sıkışıklığı sorununa ve suç oranının artmasına çözümler sunuyor.

Merz: Bu sonuç bir felaket oldu

Sol Parti, en son 25 yıl önce yüzde 22 almıştı. Elif Eralp’in aldığı sonuçlar partisi açısından bir rekor oldu ve bir önceki seçim olan 2021’e göre, 13.4 puan fazlası ile oylarını iki katından fazla artırdı. Elif’in seçmen kitlesi de gençler oldu. 16-24 yaş grubunun yüzde 43’nün ona oy verdiği belirlendi. 25-34 arasında ise oy oranı yüzde 49’a ulaştı. Sanılanın aksine işçilerin çoğunluğu Sol Parti’ye değil aşırı sağcı AfD’ye oy verdi.

Almanya Başbakanı Merz seçim sonucunu ‘felaket’ olarak değerlendirdi. AfD işçilerden yüzde 29 alırken, Sol Parti yüzde 25 aldı. Almanya’da seçimlerin yapıldığı ikinci eyalet Mecklenburg-Vorpommern’de Başbakan Merz’in partisi CDU yıkıldı ve yüzde 5’lik barajı aşamadı. Bu sonuçlar, öBaşbakan Merz’in beğenilmeyen politikalarının eseri olarak görülüyor.