Alman Haber Ajansının (DPA) Federal Polis Sözcüsü'ne dayandırdığı habere göre, bir kadın Federal Polisin hizmet noktasına gelerek üzerinde zehirli bir madde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, olası tehlikeye karşı Berlin-Brandenburg Havalimanı'nın Terminal 1 binasının tahliye edilmesine karar verdi.

Federal Polis Sözcüsü, maddenin ne olduğunun henüz belirlenemediğini belirterek, tehlike oluşturma ihtimalinin göz ardı edilememesi nedeniyle "tehlikeli madde alarmı" verildiğini açıkladı. Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde ise söz konusu kadının polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

UÇUŞLARDA AKSAMALAR BEKLENİYOR

BER Sözcüsü, uçuşa hazır durumda bulunan uçakların normal şekilde havalimanından kalkabildiğini, havalimanına yaklaşmakta olan uçakların da iniş yapabildiğini ifade etti. Yolcuların uçuş işlemlerinin mümkün olduğunca Terminal 2'ye yönlendirileceği belirtilirken, yaşanabilecek gecikme ve uçuş iptallerinin boyutunun henüz öngörülemediği kaydedildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ÖZEL EKİPMANLA GÖREVDE

Alarmın ardından Dahme-Spreewald bölgesinden çok sayıda itfaiye ekibi havalimanına sevk edildi. Havalimanı itfaiyesi ekipleri de koruyucu giysiler ve özel ekipmanlarla bölgede çalışma yürüttü. Ekiplerin, kaynağı ve niteliği henüz belirlenemeyen maddenin oluşturabileceği olası tehlikeye karşı önlem aldığı belirtildi.