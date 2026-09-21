Almanya’nın başkenti Berlin’i Türk siyasetçi Elif Eralp yönetecek… Almanya’da yapılan eyalet seçimlerinde Sol Parti’nin aday gösterdiği Eralp, yüzde 25,1 ile birinci oldu.

‘ADALET NEFRETİ YENDİ’

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 19,8 ile ikinci sırada yer alırken, ırkçı parti Alternatif Partisi (AfD) yüzde 15,6 oy aldı. Eralp, zafer konuşmasını şöyle yaptı:

“Berlin’i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceğiz. Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor. Berlin’de en büyük sosyal sorunun kira krizi olduğunu biliyoruz.”

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise; AfD yüzde 37 oyla birinci, SPD yüzde 35,5 ile ikinci sırada yer aldı. Sol Parti yüzde 7,5, CDU ve Yeşiller yüzde 5,5’er oy aldı.

Elif Eralp zaferini böyle kutladı.

MERZ GÖREVDE KALDI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, partisi CDU’nun bu eyalette aldığı düşük oy oranını “felaket” şeklinde nitelendirdi. Merz, seçim şokuna rağmen görevde kalacağını ve reformları sürdüreceğini söyledi.

Elif Eralp kimdir?

Siyaset dünyasına 10 yaşında girdi

Münih doğumlu Elif Eralp, 12 Eylül askeri darbesinin ardından Türkiye’den Almanya’ya siyasi sığınmacı olarak giden doktor bir baba ile öğretmen annenin tek çocuğu. Eralp, siyasete henüz 10 yaşındayken ailesiyle oturduğu kiralık dairenin garajında arkadaşlarıyla kurduğu “çevre kulübü”yle başladığını söylüyor.

HUKUK EĞİTİMİ ALDI

Hamburg’da hukuk eğitimi alan Eralp, 2010-2021 yılları arasında Federal Meclis’te Sol Parti parlamento grubunun hukuk politikaları danışmanı olarak görev yaptı. 2021’de Berlin Eyalet Meclisi’ne seçilen Eralp, partinin Berlin teşkilatında başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Eralp, evli ve iki çocuk annesi.