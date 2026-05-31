Kuzey Atlantik'te, Bermuda Üçgeni olarak bilinen alan uzun yıllardır kaybolan gemi ve uçak hikayeleriyle gündeme geliyor. Kimi teoriler bölgede gizli girdapların bulunduğunu öne sürerken, bazıları olayları dünya dışı varlıklara bağlıyor. Ancak uzmanların büyük bölümü, bu kaybolmaların doğaüstü nedenlerden değil, bölgenin jeolojik özelliklerinden kaynaklanabileceğini savunmaktadır.

Channel 5'te yayımlanan "Bermuda Üçgeni'nin Sırları" adlı belgeselde görüşlerine yer verilen maden araştırmacısı Nick Hutchings, Bermuda'nın aslında eski bir su altı volkanının kalıntısı olduğunu ifade etti. Hutchings'e göre yaklaşık 30 milyon yıl önce deniz seviyesinin üzerinde bulunan bu volkan, zamanla aşınarak büyük ölçüde yok oldu ve günümüzde yalnızca zirve kısmı ayakta kaldı.

UZMANLARA GÖRE BÖLGE ESKİ BİR VOLKAN

Araştırmalar sırasında elde edilen kaya çekirdeklerinde yüksek miktarda manyetit mineraline rastlandığını belirten Hutchings, manyetitin Dünya'da doğal olarak bulunan en güçlü manyetik minerallerden biri olduğunu söyledi.

MANYETİT PUSULALARI ETKİLİYOR OLABİLİR

Belgeselde gerçekleştirilen bir deneyde, manyetit içeren bir kaya parçası pusulanın yakınına getirildiğinde pusula iğnesinin yön değiştirdiği gözlemlendi. Bu durum, bölgede bulunan kayaçların navigasyon cihazları üzerinde etkili olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

DENİZCİLERİN YÖN BULMASINI ZORLAŞTIRMIŞ OLABİLİR

Hutchings, geçmişte bölgeden geçen denizcilerin pusulalarında yaşanabilecek sapmaların oldukça kafa karıştırıcı olabileceğini belirterek, bu durumun bazı gizemli hikâyelerin ortaya çıkmasına katkı sağlamış olabileceğini dile getirdi.

BİLİM İNSANLARI DOĞAÜSTÜ TEORİLERE KATILMIYOR

Öte yandan Avustralyalı bilim insanı Karl Kruszelnicki, Bermuda Üçgeni etrafında oluşan gizemin büyük ölçüde abartıldığını savunmaktadır. Kruszelnicki'ye göre bölgede yaşanan olaylar, doğaüstü güçlerden ya da uzaylılardan ziyade hava koşulları, insan hataları ve yoğun deniz trafiği gibi olağan faktörlerle açıklanabilir.