ABD Sahil Güvenlik, Bermuda'dan ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrine giden özel jetle iletişimin kesildiğini bildirdi.
Sahil Güvenlik, jetin Nantucket Adası yakınlarında olabileceği ihtimaliyle arama çalışması başlattı.
ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Sahil Güvenlik'e uçağın radardan kaybolduğunu bildirdiği aktarıldı.
6 kişiyi taşıyan Gulfstream tipi uçağın, hasta naklinde kullanılan hava ambulansı olduğu kaydedildi.
Arama çalışmalarına hava ve deniz unsurlarıyla devam edildiği belirtildi.