Oyuncu Berna Laçin, Katılımevim paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem başlatılmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Laçin, Katılımevim reklamlarında yer alan televizyon sunucusu Müge Anlı'yı işaret ederek, "Katılım Ev bilmem ne reklamlarında başka biri oynasaydı ne linç yerdi ha" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMADA 25 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını duyurmasının ardından yönetim kurulundan istifa etmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Gürlek, 15 kişinin gözaltına alındığını, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma kapsamında bazı yatırım ve portföy şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ile malvarlığı hareketlerine yönelik tedbir kararları uygulanırken, ilgili kurumlara malvarlığı devri ve azaltıcı işlemlerin engellenmesine yönelik yazılar gönderildi.

KATILIMEVİM HİSSELERİ SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE

Son dönemde gündeme gelen fon krizine ilişkin soruşturmada Katılımevim hisseleri, bazı fonların yoğun şekilde işlem yaptığı ve fiyat hareketleri nedeniyle inceleme altına alınan paylar arasında yer alıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemelerinin ardından adli süreç başlatılırken, soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı ve manipülasyon iddiaları araştırılıyor. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ve hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtiyor.