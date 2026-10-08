İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasına ilişkin paylaşımı nedeniyle tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Berna Laçin serbest bırakıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişinin ardından sanatçı Berna Laçin'in yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma açılmıştı.
Gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade veren Laçin serbest bırakıldı.
“PAYLAŞIMIMDA HİÇBİR SUÇ UNSURU YOKTUR”
Laçin, savcılık ifadesinde paylaşımının amacının İzmirlileri sakinleştirmek olduğunu belirterek hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
Sözlerinin sosyal medyada çarpıtıldığını savunan Laçin, “Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Laçin’in avukatları da paylaşımın suç oluşturmadığını savunarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etmişti.