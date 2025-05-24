Berna Laçin, Instagram hesabından 25 yıllık arkadaşı Salih Pehlivan'ın ani bir şekilde vefat ettiğini duyurdu.
Arkadaşının ölümüyle sarsılan Laçin, Fişekhane'deki oyununu iptal etti.
Oyuncu, ilk paylaşımında "25 yıllık çok yakın arkadaşımı az önce birden fenalaşması sonucu ani bir şekilde kaybettim, akşamki Fişekhane oyunum iptal. Çok özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Ardından arkadaşıyla çekildiği bir fotoğrafını duygusal mesajla yayınlayan Laçin, "Ah be güzel insan sevgili dostum Salih. Dolmayacak boşluğun. nasıl yaptın böyle birden" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.