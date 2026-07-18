Ankara'da 2022 yılında trafikte uğradığı saldırıda boğazı kesilerek öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi, CHP Parti Meclisi eski üyesi Berna Özgül, motokuryelerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla TBMM'ye sunulan önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi. Özgül, "Başka Sametler ölmesin diye mücadele ediyoruz. Araştırma önergesine 'hayır' diyen hiçbir milletvekiline hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Trafikte uğradığı saldırı sonucu 2022 yılında yaşamını yitiren motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde motokuryelerin çalışma koşulları ve yaşadığı sorunların araştırılması için verilen önergenin AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"REDDEDİLEN BİR AYRICALIK DEĞİL, ARAŞTIRMA TALEBİYDİ"

Özgül, güne söz konusu haberle başladığını belirterek, "Haberin başlığı şöyleydi: 'Motokuryelerin yaşadığı sorunların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.' Soruyorum sizlere; bir araştırma komisyonundan kim korkar?" ifadelerini kullandı. Önergenin herhangi bir ayrıcalık talebi içermediğini vurgulayan Özgül, "Bugün reddedilen şey bir ayrıcalık değil, motokuryelerin yaşadığı sorunların araştırılmasıydı" dedi.

"BAŞKA AİLELER AYNI ACIYI YAŞAMASIN DİYE MÜCADELE EDİYORUM"

Ağabeyi Samet Özgül'ün genç yaşta sokak ortasında üç kişinin saldırısına uğrayarak boğazından bıçaklanıp öldürüldüğünü hatırlatan Berna Özgül, adaletin ise eksik bırakıldığını söyledi.

Özgül, "O günden beri tek bir şey için mücadele ediyorum; başka aileler benim yaşadığım acıyı yaşamasın. Başka bir motokurye şiddete uğramasın, cinayete kurban gitmesin ve güvenli çalışma koşullarında çalışabilsin" diye konuştu.

"BAŞKA SAMETLER ÖLMESİN DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Motokuryelerin yaşadığı sorunların araştırılmasına yönelik önergeye ret oyu veren milletvekillerine tepki gösteren Özgül, "Ben bir motokurye kız kardeşi olarak motokuryelerin yaşadığı sorunların araştırılmasına hayır oyu veren hiçbir milletvekiline hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Özgül, "Siz 'hayır' dediniz. Biz ise son nefesimize kadar 'Başka Sametler ölmesin' demeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.