Manchester City’nin yıldız ismi Bernardo Silva, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Vidad ile oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamayla geleceğine dair spekülasyonlara son verdi. Son günlerde adı Galatasaray ile anılan Portekizli yıldız, Manchester City’de kalacağını net bir şekilde dile getirdi.
'BU SEZON KALACAĞIM'
30 yaşındaki futbolcu, İngiliz deviyle olan sözleşmesinin 1 yıl daha sürdüğünü hatırlatarak, “1 yıl daha sözleşmem var, bu yüzden önümüzdeki sezon ayrılabilirim. Bu sezon kesinlikle Manchester City'de kalacağım” ifadelerini kullandı.
KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA KAPTANLIK GÖREVİ
Öte yandan deneyimli orta saha oyuncusunun, FIFA Kulüpler Dünya Kupası süresince Manchester City’nin kaptanlığını üstleneceği belirtildi. Bernardo Silva'nın bu açıklaması, Galatasaray taraftarlarında yaratılan transfer heyecanını şimdilik rafa kaldırmış görünüyor.