Galatasaray’ın bu sezon yaz transfer döneminde en büyük hedeflerinden biri Manchester City ile sözleşmesi biten Bernardo Silva’ydı. Portekizli yıldızın yeni adresi belli oldu. Bernardo Silva'nın Real Madrid'le anlaştığı iddia edildi. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun, aynı zamanda vatandaşı olan Bernardo Silva ile görüşüp yıldız oyuncuyu eflatun-beyazlı kulübe gelmeye ikna ettiği belirtildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 32 yaşındaki futbolcu, İspanyol devi ile her konuda anlaştı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Tarafların 2 +1 yıllık sözleşme için el sıkıştığı ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi. Portekizli orta saha geçen sezon Manchester City'de 53 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Manchester City formasını 9 sezon aralıksız giyen Bernardo Silva, mav-beyazlılarda toplam 460 resmi maça çıkarken, 76 gol atıp 77 de asist yaptı.