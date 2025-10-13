Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' iddiasıyla aralarında oyuncuların da bulunduğu 19 ünlü isme yönelik operasyon düzenlenmişti.

Jandarma tarafından yapılan operasyonda, ünlü isimlerin evlerinin kapısı sabahın erken saatlerinde çalınmış ve aralarında oyuncular Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Metin Akdülger, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu ve Berrak Tüzünataç'ın yanı sıra şarkıcı İrem Derici ve Hadise ile bir süre önce kara para suçlamasıyla gündeme gelen Dilan-Engin Polat çifti, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

Tüm gün boyunca işlem yapılan ünlüler, akşam saatlerinde jandarma binasından ayrılmıştı.

"KALDIR BAKALIM BERRAK BAŞGAN"

Bu isimler arasında olan oyuncu Berrak Tüzünataç günler sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Spor yaparken bir videosunu yayınladı. Ağırlık çalışan oyuncu "Hayatın sanki çok hafif gibi, kaldır bakalım Berrak başgan ağırlıkları" yazdı.