Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’de forma giyen genç futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Portekizli model Oriana Correia Gomis ile dünyaevine giren milli oyuncu, baba olmaya hazırlandığını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Çiftin duyurusu kısa sürede büyük ilgi gördü.
Başakşehir'in 23 yaşındaki milli futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım ile eşi Oriana Correia Gomis'ten sevindiren haber geldi. İlk bebeklerini bekleyen çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız golcü Bafétimbi Gomis’in akrabası olduğu bilinen Oriana Correia Gomis, ultrason görüntüsünü paylaşarak gönderisine “En büyük hayalim” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Genç futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım da duygularını romantik bir mesajla ifade etti. Yıldırım paylaşımında, “Bazen en büyük mutluluklar, en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir” sözlerini kullandı.
Öte yandan çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bertuğ Özgür Yıldırım’ın nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması sonrası “Evlilikte kriz mi var?” soruları ortaya atılmıştı. Ancak genç futbolcu, daha sonra eşiyle birlikte çekilen bir kareyi Ebru Gündeş’in “Severek Öleceğim” şarkısı eşliğinde paylaşarak haklarında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu.
Bebek haberiyle birlikte çiftin takipçileri sosyal medyada tebrik mesajları yağdırdı.
