Başkent Londra'nın doğusundaki Canning Town bölgesinde yaşanan olayda en az 250 hane tahliyelerden etkilendi. Yetkililer, güvenlik incelemeleri tamamlanana kadar binalara giriş yapılmaması gerektiğini bildirdi.

BİNALARIN TEMELİNDE TEHLİKELİ ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Caxton Works yerleşkesindeki apartmanları taşıyan beton döşemede ciddi bir çatlak tespit edilmesi üzerine mühendisler inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmede, binaların yapısal güvenliğini tehdit eden ve can kaybına yol açabilecek bir risk bulunduğu belirtildi.

İlk olarak 22 Ekim'de Centurion Tower, St Vincent Court ve Sovereign Tower adlı üç bina tahliye edildi. Ardından 30 Ekim'de Thanet Tower ve Prince Court sakinlerine de evlerini boşaltmaları yönünde bildirim gönderildi.

Yaklaşık 2018 yılında tamamlanan konut kompleksinde yaşayanlara, ikinci bir duyuruya kadar dairelerine dönmemeleri gerektiği bildirildi. Binaların ne zaman yeniden kullanıma açılacağı ise henüz açıklanmadı.

YÜZLERCE KİŞİ KALACAK YER ARIYOR

Tahliye edilen ailelerin bir bölümü otellere ve kısa süreli kiralık konutlara yerleşirken bazıları yakınlarının yanında kalmaya başladı. Geçici konaklama masraflarını kendilerinin karşılamak zorunda kaldıklarını belirten sakinler, belirsizliğin ciddi maddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Newham Belediyesi, ilk üç bina için tehlikeli yapı bildirimleri yayımlayarak acil güvenlik önlemleri alınmasını istedi. Yetkililer, taşıyıcı sistemin ayrıntılı biçimde incelenmesini ve gerekli güçlendirme çalışmalarının belirlenmesini talep etti.

Tahliyeler yalnızca konutları değil, yerleşkedeki bazı işletmeleri de etkiledi. Bölgedeki iş yerleri faaliyetlerine ara vermek zorunda kalırken yüzlerce kişinin evlerine ne zaman dönebileceği belirsizliğini koruyor.